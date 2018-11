Ein Rekord-Märit mit 120 Ständen

Am Vorabend des ersten Advents verspricht es im Winzerdorf so richtig besinnlich zu werden: wohlige Klänge, gluschtige Düfte – und unzählige bekannte Gesichter. «Der Chlouse-Märit hat sich zum grössten Winterpublikumsanlass in Spiez gemausert», sagt Manuel Fischer. Der stellvertretende Geschäftsführer ist bei der Spiez Marketing AG für das Gelingen des traditionsreichen Vorweihnachtsanlasses zuständig. Der Chlouse-Märit, einst vom damaligen Tourismuspräsidenten Bernhard Steffen ins Leben gerufen, feiert heuer eine Schnapszahl: Zum 22. Mal werden auf der Seestrasse ab dem Kronenplatz vorab handgefertigte Weihnachtsgeschenke feilgeboten. «Den Spiezer Chlouse-Märit macht aus, dass es an diesem keine billige Massenware gibt», so Fischer.