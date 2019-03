Ein Prosit auf die alten Gondeln

Man steigt gebückt über eine Stufe ein und aus. Trotzdem: Sie sind bereits Kult, bei Kinderkrippen, Altersheimen, in Gärten, für Fondue-Partys und Sauna. Die Nachfrage war viel grösser als das Angebot. Am 3. April kommen die Käufer mit Fahrzeugen, um ihre 190 Kilo schweren Gondeln abzuholen, bis dahin werden sie nach Nummern sortiert. Die GGM stellt Kran und Hubstapler für den Abtransport bereit. Gekostet haben sie 943 Franken. So viele Meter über Meer liegt die Talstation.

Dort ist aktuell eine Riesenbaustelle, auf der mit Hochdruck gearbeitet wird. Es entsteht der Grindelwald-Terminal, und der Vergleich mit einem Flugplatzterminal ist gar nicht so abwegig. Helle Hallen, eine Reihe Geschäfte, Platz für Gepäckaufbewahrung, wobei dies vorwiegend Ski sein werden.

In eine neue Zukunft: GGM Gondeln warten in der Talstation bereits auf ihre Käufer.

Fahrzeit: 19 Minuten

Jungfraubahnen-CEO Urs Kessler stellte am Sonntag den Terminal vor, den GGM-Geschäftsführer Daniel Zihlmann leiten wird. Kessler freute sich sichtlich, dass das 470-Millionen-Projekt V-Bahn aktuell top unterwegs ist und dass der Eigerexpress, der ein Jahr später eröffnet werden wird, eine speziell designte Kabine haben wird.

Am 14. Dezember 2019 soll die neue Gondelbahn fahren und die BOB-Haltestelle im Terminal betriebsbereit sein. Fahrzeit 19 Minuten, 1800 Passagiere in der Stunde, komfortable anthrazitfarbene Garaventa-10er- Gondeln, 33 statt wie bisher 52 Stützen, und nur noch 2 statt 5 stehen in geschütztem Moorgebiet.

Die Fundamente sind betoniert, die der Gondelbahn im Weg stehenden Bäume gefällt. Die alte Schneise wird zuwachsen. Im Mai wird der Kamov-Heli die Stützen setzen. Zum Einsatz kommt die D-Linie von Doppelmayr/Garaventa, angekündigt als die nächste Seilbahngeneration. Lautlos und ohne Schwanken wird sie fahren, der Einstieg ist ebenerdig. Sie kostet, ohne Terminal, 35 Millionen Franken.