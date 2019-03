Zwei 100 Meter lange Sauberwasserleitungen samt baulichen Anpassungen im Bereich des Bahnhofs Grindelwald Grund – das Thema zog am Mittwochabend nur sehr wenige Gemeindebürger in den Kongresssaal. Auch die Kosten von 590'000 Franken wären an sich kein Thema für eine Urnenabstimmung. Doch: «Das Projekt gehört zur gleichen Baustelle wie der Ersatz der Kirchbodenbrücke samt Werkleitungen und Strassenanpassungen», erklärte Gemeindepräsident Christian Anderegg.