Ein Märit der nicht alltäglichen Art

«Frisch, gut und fair» ist das Motto des neuen Biomärit Zwischenbächen in Brienz. Seit Oktober 2018 findet der Märit jeweils samstagmorgens, letztmalig am 27. April statt. Danach ist Sommerpause. «Im Sommer haben die Leute eigene Produkte in ihren Gärten», weiss der 67-jährige Märitorganisator Werner Grossmann. Der rührige Pensionär hatte lange Jahre ein Sportgeschäft in Brienz und arbeitete auch als Ski- und Tennislehrer.