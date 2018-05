Ein Geschenk aus heiterem Himmel

Das Projekt Panorama-Rundweg Thunersee

Seit seiner Gründung 2007 setzt sich der Verein Panorama-Rundweg Thunersee zum Ziel, einen Weg ohne grosse Höhenunterschiede rund um den See zu realisieren. Die Vision soll dank mehrerer Hängebrücken Tatsache werden. Bereits realisiert sind Brücken über Bäche in Sigriswil, Leissigen und Beatenberg. Hinzu kommt nun eine weitere Brücke über den ­Riderbach in Oberhofen. Ein früheres, anders dimensioniertes Projekt scheiterte an der Gegenwehr der Burger.



Vereinspräsident Peter Dütsch­ler zeigte sich gestern «hoch ­erfreut» über die Schenkung der Frutiger AG und sprach von einem «unglaublich grosszügigen Akt». Der Verein und Frutiger seien für das neue Brückenprojekt bereits regelmässig in Kontakt gestanden. «Dass wir die Brücke jedoch gratis erhalten, damit hätten wir nie gerechnet», so der Vereinspräsident. Auch bei den anderen Teilprojekten des Rundwegs tue sich etwas, verrät Dütschler. Spruchreif werde dies indes erst 2019.gbs