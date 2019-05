Ein Dorf feiert seinen Junioren-Weltmeister

In der mit viel Publikum gefüllten Festhalle von St. Stephan war am Samstag die Hölle los. Gemeinderätin Pia Perren gratulierte als Moderatorin der Festivitäten: «Lars Rösti, wir St. Stäffner sind alli stolz uf dich u dyner Erfolge. Du bisch üse Botschafter und Werbeträger.» Zusammen mit dem ins B-Kader von Swiss-Ski aufgestiegenen Speedfahrer Rösti liess Perren die wichtigsten Momente der vergangenen Rennsaison mit Videos Revue passieren.

Titel und erste Weltcuppunkte

Nach Bronze im Vorjahr erfüllte sich der 21-jährige Lars Rösti sein hochgestecktes Ziel. An seiner dritten Juniorenweltmeisterschaft im Fassatal (I) wurde er Juniorenweltmeister in der Abfahrt seiner Paradedisziplin. Zwei Wochen später gab der junge Speedfahrer im norwegischen Kvitfjell sein Weltcupdebüt und sammelte dort Erfahrung. Doch schon im Weltcupfinale in Soldeu (Andorra) holte sich Rösti als 15. seine ersten 16 Weltcuppunkte. Dies mit angriffiger Fahrt und einem groben Schnitzer im unteren Streckenteil.

Die Antwort auf die Frage zu den sportlichen Erfolgen widerspiegelte Röstis ruhige, aber ehrgeizige Charakterzüge: «Es war cool, im Weltcup mit den Grossen Rennen zu bestreiten. Es ging vieles ab, doch es war schön, dies erleben zu dürfen.»

Verletzung ist auskuriert

Zurzeit ist Lars Rösti Rekrut in der Sportler-RS in Magglingen. Im August beginnt für ihn das Sommerschneetraining. Die leichte Hirnerschütterung als Folge des glimpflich verlaufenen Sturzes an den Schweizer Meisterschaften auf Stoss ist auskuriert.

Gemeindepräsident Albin Buchs erwähnte in seiner Gratulation das gute und familiäre Umfeld des jungen Sportlers. Buchs übergab ihm einen echten und auserlesenen St. Stäffner Stein als Fundament für eine weitere und erfolgreiche Sportkarriere. Skiclubpräsident und Vater Hermann «Hörbi» Rösti motivierte Sohn Lars mit einem Stoss in die Rippen: «Gib ufallfri Vollgas au ir nächschte Skisaison!»