Ein Bundesrat und Briefmarken zum Jubiläum

Zum Auftakt gabs rassige Marschklänge: Die Musikgesellschaft Brienzwiler defilierte strammen Schrittes vom Ballenberg-Westeingang zum Festgelände beim Bauernhaus von Madiswil; die Schar von rund 230 geladenen Gästen im Schlepptau.

Die MG Brienzwiler stand bereits bei der Eröffnung des Museums im Mai 1978 Pate, wie Peter Flück erzählte, und einige der Gründungs­mitglieder von damals waren vergangenen Samstag ebenfalls im Festzelt. Flück selber, damals 21-jährig, hatte vor 40 Jahren im Ballenberg noch nicht viel zu sagen. «Aber ich war am Eröffnungsanlass dabei – ich war nämlich dafür zuständig, dass das Festzelt mit Wasser versorgt war.»

Inzwischen ist Flück nicht mehr Wasserträger, sondern als Stiftungsratspräsident quasi der Chefstratege im Ballenberg, er nutzte seine Ansprache standesgemäss für einen Rück- und einen Ausblick. «Bis das Museum seine Tore öffnen konnte, war es ein ­langer und beschwerlicher Weg.»

1963 setzte der Bundesrat eine Expertenkommission zur Prüfung für ein nationales Freilichtmuseum ein; ein Jahr später schlug ebenjene Kommission dem Bundesrat den Ballenberg als Standort vor. Die erste detaillierte Planung inklusive Betriebskonzept datiert von 1971, und 1975 wurde mit dem Taglöhnerhaus Dettligen das erste Gebäude ins Museumsgelände verpflanzt. Bis zur Eröffnung 1978 folgten weitere 15 historische Schweizer Bauten.

Mehr Gäste gewünscht

«Seit den 80er-Jahren gab es diverse bauliche Erweiterungen, und das Museum wurde dank Veranstaltungen und besserer Infrastruktur mit Leben gefüllt.» All dies, so Flück, kostete freilich einen grossen Batzen Geld.

Die Mittelbeschaffung war im Freilichtmuseum in der Zeit seines Bestehens ein Dauerthema – bis heute. Obwohl Flück stolz feststellte, dass der Ballenberg noch immer zu 80 Prozent eigenfinanziert ist, wünscht er sich zusätzliche Mittel der öffentlichen Hand.

Denn die Herausforderungen in der Gegenwart sind gross. Ein Generationenwechsel werde nicht nur in der Führungsetage, sondern auch bei den Gästen vollzogen, so Flück. So sei beispielsweise eine gute Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr enorm wichtig, da immer weniger der potenziellen Besucher mit dem Auto ­anreisten.

«Insgesamt wünsche ich mir pro Jahr 20'000 bis 30'000 Gäste mehr als zuletzt» – und alle Schweizer Schüler sollten in ihrer Ausbildungszeit mindestens einmal im Freilichtmuseum Anschauungsunterricht in Schweizer Landwirtschaftsgeschichte geniessen.

«Le petit paradis»

Als höchster der geladenen Gäste überbrachte Landwirtschafts­minister Johann Schneider-Ammann dem Freilichtmuseum Gratulationen zum Jubiläum. Er und Flück kennen sich aus gemeinsamen Tagen in der Armee, und der Ballenberg war mal Standort eines mehr oder weniger geglückten Übungsmanövers, wie sich der Bundesrat erinnerte.

Seine Rede war ein Appell an Schweizer Werte und an die Wahrnehmung der Schweiz von aussen: Sein Land bezeichne er im Ausland gerne als «le petit paradis», und der Ballenberg sei sozusagen das kleine Paradies im kleinen Paradies.

Schneider-Ammann zitierte den Hofstetter Sänger Trauffer: «I wott wider hei!» – die Schweiz sei ein Platz, an den man immer gerne zurückkehre. «Und ich geniesse, dass ich mich hier ohne Personenschutz vom Bundeshaus rüber ins Café fédéral bewegen kann.» Solche Werte müsse man verteidigen.

Johann Schneider-Ammann lobte die Entwicklung und den ständigen Werterhalt des Ballenbergs. «Einzig bei der Anzahl Ausbildungsplätze für Lehrlinge könnt ihr noch zulegen.»

Weitere Gratulantinnen mit Grussbotschaften waren die Berner Regierungsrätin Beatrice Simon und ihre Neuenburger Amtskollegin Monika Maire-Hefti. Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart, der in der ak­tuellen Produktion des Freilichttheaters Ballenberg zu sehen sein wird, entführte die Gäste mit einer humorvollen Ansprache ins Jahr 2068.

Die Schweizerische Post gratuliert dem Ballenberg in Form von vier Sonderbriefmarken, gestaltet vom Waadtländer Pierre-Abraham Rochat, der dafür vier typische landwirtschaftliche Bauten aus der Deutschschweiz, dem Tessin, der Romandie und dem Bündnerland zeichnete. (Berner Oberländer)