Ein Bläser lässt sich nicht behindern

Er spielte in Musikvereinen, blies in der Thuner Kadettenmusik. Heute besitzt Stefan Gertsch eine Handvoll der königlichen Instrumente. Silberne und vergoldete B- und Es-Trompeten. «Ich nehme den Klang der Trompete anders wahr als Normalhörende.» Leiser sei sie, ergänzt er, der gewisse hohe Frequenzen, von Flöten etwa, gar nicht wahrnimmt, tiefe Töne hingegen sehr gut. «Ich habe zwar Hörgeräte, trage diese aber nur ungern.» Die Umgebungsgeräusche lassen ihn schnell ermüden. Am liebsten lauscht er dem Klang seiner Trompete in Kirchen, da sei dieser «besonders schön».

Fortsetzung folgt ...

Ziele hat Gertsch noch viele. Auftritte an Anlässen, in Funk und Fernsehen. Ein weiteres ist für den Bläser, der sein Spiel mit täglich zwei bis drei Stunden Üben zu perfektionieren versucht, die Teilnahme am nächsten Finale um die Goldene Alpenkrone. Dafür wolle er ein neues Stück, «eine schöne Melodie», wie er sagt, komponieren. Eine, die berührt. Denn wie für Luca Hänni gilt auch für Stefan Gertsch: Nach dem Auftritt ist vor dem Auftritt.