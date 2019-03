Ein Bekenntnis zum Ägelsee

Nach angeregter Diskussion wurde einer neuen Bewerbung für eine weitere Periode der Pacht des Ägelsees auf dem Diemtigbergli mit Anpassungen gemäss Röstis Vorschlag zugestimmt. Mit dessen Umsetzung sollten sich in Zukunft Aufwand und Ertrag die Waage halten.

Vizepräsident wird gesucht

Samuel Mann stellt sich für zwei weitere Jahre als Präsident zur Verfügung, «um an der Front zu kämpfen». Ihm zur Seite stehen Sekretär Marcel Burri, Kassier Simon Kupferschmied und als Vertreter der freiwilligen Fischereiaufsicht des Kantons Bern Heinz Stäuble.

Da Simon Rösti als Ägelsee-Verantwortlicher demissionierte, wird eine Nachfolge gesucht. Für eine einjährige Übergangslösung stellte sich Simon Kupferschmid zur Verfügung. Trotz grosser Bemühung ist das Amt des Vizepräsidenten immer noch vakant. Heinz Stäuble gab bekannt, dass vom aktuellen Bestand von 17 Aufsehern auf das Jahr 2020 der eine oder andere demissionieren wird.

Im Anschluss an die Versammlung erzählte der abtretende Geschäftsführer der Licht- und Wasserkraftwerk Adelboden AG über die Wasserkraft in Adelboden. Am 14. März 2020 wird die Pachtvereinigung Spiez die HV des Bernisch Kantonalen Fischerei-Verbandes in Spiez durchführen, wozu sie 130 bis 140 Delegierte erwartet. Die nächste Versammlung der PV Spiez findet turnusgemäss in Zweisimmen statt.