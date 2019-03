Reden und handeln

Anknüpfungspunkte für Gespräche sieht Iseli genug: Er zeichnete den Weg nach von der Wissenschaft, die den Bauern im frühen 20. Jahrhundert zeigen wollte, wie man mit Kunstdünger «die Pflanzen übertölpeln» könne – was zu neuen Problemen führte und zugleich zur Entstehung der heutigen Bio-Bewegung.

Die will zwar gleich wie die Landwirtschaft früherer Zeiten mit dem zufrieden sein, was der Boden vor Ort hergibt, ist aber zugleich offen für neue Möglichkeiten, diesen Boden zu pflegen und seine Fruchtbarkeit zu fördern. Hoffnung setzt Iseli in die heutige Forschung und moderne Technik, die in vielen Fällen eine nachhaltige Landwirtschaft voranbringen könnten. Nichts abgewinnen kann er hingegen dem Glaubenssatz, «grösser» bedeute «wirtschaftlicher».

In der Diskussion wurden zum einen die hohen Tierbestände angesprochen, die zum Zukauf von Futter, entsprechend viel Dünger und der Reduktion von Biodiversität auch im Berggebiet führen. Zum anderen war sich die Versammlung einig, dass auch die Konsumenten Hausaufgaben haben – dass sie zum Beispiel genug für nachhaltig produzierte Lebensmittel bezahlen müssten und dies auch vermögen, wenn sie sich klug organisieren und unverarbeitete Produkte bei den Landwirten kaufen.

Mit langem Atem

Auch beim Tourismus setzt sich Pro Natura im Berner Oberland für eine nachhaltige Landnutzung ein. «Das braucht einen langen Atem», sagte Präsidentin Nadja Keiser-Berwert. Als Beispiele nannte sie den langjährigen Kampf um das vom «Schneeparadies» bedrohte Naturparadies Engstlen, ebenso wie viele kleine, oft in zähen Einspracheverhandlungen erlangte Kompromisse für Tiere und Pflanzen – zum Beispiel bei Pistenplanierungen im Gefolge der V-Bahn.