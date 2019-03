Ehrenspalier für Trainer Hans Feuz

Rund 60 Bambini, alle in mehr oder weniger übergrossen Trikots, warteten am Freitag im Eissportzentrum Matten auf ihr Training, schön aufgereiht auf der langen Sitzbank. «Einer von tausend wird echt gut», sagte Hans Feuz, Stufenleiter Bambini beim SC Unterseen-Interlaken (SCUI). Nach 15 Jahren trat er am Freitag von diesem Amt zurück, bleibt den Bambini aber als Trainer erhalten.