Durchschlag des Fluchtstollens macht nächtliche Sperrungen nötig

Umleitung wird eingerichtet

«Deshalb wird die A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz während der nächsten zwei Wochen jeweils nachts gesperrt», hält das Astra unter anderem fest. Die Nachtsperrungen finden von Montag, 14. Oktober, bis Samstag, 19. Oktober, und von Montag, 21. Oktober, bis Samstag, 26. Oktober, jeweils zwischen 20 Uhr und 6 Uhr statt. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Kantonsstrasse Interlaken–Oberried–Brienz umgeleitet.

Zur selben Zeit finden im Soliwaldtunnel bei Brienzwiler ebenfalls Nachtsperrungen statt. Momentan ist dort beim Bau des Fluchtstollens noch der Ausbruch der letzten Meter zum Soliwaldtunnel im Gang. Für den Durchschlag und die Anpassungsarbeiten muss aus Sicherheitsgründen der Tunnel gesperrt werden. Die Nachtsperrungen des Soliwaldtunnels erfolgen ebenfalls während der nächsten zwei Wochen in den gleichen Nächten und zu gleichen Zeiten wie die Sperrungen auf der Strecke Interlaken-Ost–Brienz.

Die Nachtsperrungen im Soliwaldtunnel dauern jeweils bis 5 Uhr. Hinzu kommt die Nacht vom 5./6. November als Reserve. Der Verkehr wird während der Sperrzeiten talwärts via Meiringen und bergwärts via Brienzwiler umgeleitet. Der neue Fluchtstollen werde voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres in Betrieb gehen, hält das Astra abschliessend fest.

Nachtsperrungen sind auch für die sanierte Tunnelröhre des Allmendtunnels in Thun nötig, da Reinigungsarbeiten anstehen. So ist die Röhre Richtung Bern von Montag, 14. Oktober, bis Mittwoch 15. Oktober, jeweils zwischen 20 und 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.