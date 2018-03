Droht ein Kleinkrieg auf dem See?

Zwei unterschiedliche Vereine – ein gemeinsames Ziel

Ab diesem Jahr bieten zwei Vereine im Bereich Seerettung auf dem Thunersee ihre Dienste an. Das birgt Konfliktpotenzial.



Der Verein Seerettung Thunersee wurde 1945 gegründet. Er zählt heute sämtliche Gemeinden mit Seeanstoss, praktisch alle Clubs und Vereine, deren Aktivitäten auf dem Thunersee stattfinden, und zusätzlich 75 Einzelmitglieder zu seinen Mitgliedern.



23 aktive Seeretter, verteilt auf zwei Stationen im unteren und im oberen Seebecken, leisten vom 1. April bis 31. Oktober im Milizsystem mit einem täglichen Pikettdienst jedes Jahr 6000 Stunden Dienst.



Die beiden Stationen – Neuhaus und Hünegg – sind, basierend auf der Leistungsvereinbarung mit dem Kanton, in die offizielle Rettungskette von Polizei, Sanität und Rega eingebettet. Die Alarmierung erfolgt dabei über die regionale Einsatzzentrale in Thun und in enger Absprache mit der Seepolizei Thunersee.



Der Seerettungsdienst Thunersee ist Ende 2017 ins Leben gerufen worden. Er besteht unter anderen aus mehreren Mitgliedern der ehemaligen Station Thun und betreibt drei Seerettungsboote im unteren Seebecken. Der Vorstand ist konstituiert und wird in den kommenden Wochen den Verein aktiv in die Öffentlichkeit bringen.