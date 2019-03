Beim zweiten Anlauf vor rund einem Jahr traf sie keine Schuld, und das Areal war zwar bezugsbereit – aber es kam schon gar nicht zu einer Züglete, da der Regierungsstatthalter die bereitgestellte Infrastruktur mit einfachem Unterstand inklusive Bänken und Tischen als nicht konform mit der Uferschutzzone beurteilte. Seither halten sich die Randständigen vorzugsweise wieder an der Kanalpromenade, bei der Schiffländte West oder vor der nahen Migros auf.

Darum soll nun das Gesetz geändert werden. Konkret: Der Gemeinderat schlägt für die rund 600 Quadratmeter grosse, heute als Lagerplatz für den Werkhof dienende Parzelle 135 unter dem Viadukt eine Änderung der Uferschutzplanung vor und will sie in eine sogenannte Uferzone für Sport und Freizeit mit «öffentlichem Aufenthaltsbereich» umzonen. Am Donnerstag startete er das Mitwirkungsverfahren.

Mit «minimalem Komfort»

Doch was ist ein «öffentlicher Aufenthaltsbereich»? Wie Sozialvorsteher Hans-Rudolf Burkhard am Donnerstag an einer Pressekonferenz ausführte, soll der Platz einen «minimalen Komfort» bieten. Dazu gehören mobile Toiletten, eine maximal 3,5 Meter hohe Überdachung als Witterungsschutz und Sitzgelegenheiten sowie ein Sichtschutz, zum Beispiel in Form von Pflanzen. Der Bereich sei explizit nicht für einen Nachtbetrieb gedacht. Zur Verfügung stehen soll er den maximal 20 erwarteten Personen im Winter täglich von 9 bis 20 Uhr und im Sommer von 9 bis 21 Uhr. Burkhard: «Wir wollen keine Obdachlosenunterkunft.»

Wie bereits vor einem Jahr geplant, soll eine Platzordnung Sachbeschädigungen oder andere Vergehen verhindern. Laut Sicherheitsvorsteher Peter Michel ist auch wieder geplant, eine private Securityfirma mit täglichen Kontrollen zu beauftragen.

Entscheid frühestens 2020

Der Erläuterungsbericht liegt ab sofort bei der Gemeindeverwaltung auf. Interessierte haben bis zum 8. April die Möglichkeit, Anregungen, aber auch Einwände zur geplanten Umzonung zu machen. Diese Eingaben werden vom Gemeinderat in die Planung aufgenommen, dann schickt er sie an das Amt für Gemeinden und Raumordnung zur kantonalen Vorprüfung. Schliesslich folgt die öffentliche Auflage mit einer Einsprachefrist und allfälligen Verhandlungen. Peter Michel: «Es wird wohl ein steiniger Weg.»

Den definitiven Entscheid wird der Grosse Gemeinderat fällen. Dies dürfte frühestens im Sommer 2020 der Fall sein.