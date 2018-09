Drei Sänger und «d’Chue»

«Chue am Waldrand» hiess die musikalische Hommage von drei gestandenen Berner Liederma­chern an deren Komponist Mani Matter: Gemeinsam sangen Stefan Heimoz, Oli Kehrli und Adi Halter als Höhepunkt des Abends die tragisch-witzige Ballade von 1972 über den Maler, dem während seiner Arbeit sein Sujet – die banausenhafte Kuh – davonläuft.

Mit Witz und Charme

Der vierte Kulturabend dieses Jahres im ausverkauften Berghaus Niesen Kulm am Donnerstagabend war geprägt von Dialekt. Und von Dialektik. Adi Halter aus Wabern eröffnete den Reigen mit acht Liedern aus seinem vor einer Woche getauften Album «Lah la gah»: Mit dem schlüpfrigen Beitrag «Badhose» hatte er die Lacher schon mal auf seiner Seite.

Stefan Heimoz – als Scharnachtaler hatte der Besitzer von zwei Eseln ein Heimspiel – ging in einem seiner drei Niesenlieder näher auf die Mühlesteine ein, befasste sich aber auch mit dem Sinn des Bestehens der eingangs des Oberlands thronenden Pyramide: «’s wär doch dumm, we d’Niesebahn dür ds Flache würdi flitze – chiem no derzue, dass me schampar schräg drin müessti sitze.»

«Singen kann man das, was wir da tun, ja eigentlich nicht nennen.»



Stefan Heimoz

Nach dem «Algorithmus Blues» meinte Heimoz dann schelmisch: «Singen kann man das, was wir da tun, ja eigentlich nicht nennen. Deshalb gibt es für alle Musikalischen unter euch jetzt eine kurze Pause.»Mit beissenden Witzen, ohne die Miene nur im Geringsten zu verziehen, begeisterte schliesslich der Berner Oli Kehrli das ­Publikum.

Der durch treffende Pointen, Stimme und Gestik seinem Idol Mani Matter verblüffend nahe kommende Sänger, der als junger Mann angeblich zwei Berufswünsche hatte – Pfarrer oder Bankräuber –, outete sich mit einem gleichnamigen Lied als YB-Fan, befasste sich mit «Ross, wo rede», den Zehn Geboten, einer hübschen Zahnarztgehilfin und dem «Godi Kehrli vo Niederscherli». Und auch mit zwei Polizisten, die ihm eine Parkbusse aufbrummten – «obwohl ich gar kein Auto habe».

Noch drei Kulturabende

Der Niesen-Kultursommer findet am nächsten Donnerstag, 27. September, mit dem irischen Songwriter Kieran Goss eine Fortsetzung. Am 11. Oktober gibt es den Niesenkrimi mit der Thuner Krimiautorin und Kolumnistin dieser Zeitung, Esther Pauchard. Und am 18. Oktober schliesst der Frutiger Gleitschirmprofi Chrigel Maurer das Kulturjahr am Niesen mit einer Multimediashow ab.

(Berner Oberländer)