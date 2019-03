Neugier und Leidenschaft

Peter Marti ist ein Meister seiner Gilde. Das zeigen auch jetzt wieder die Landschaftsaquarelle, Acryl- und Kreidebilder in der KSU-Galerie – oder eine stimmungsvolle Winterlandschaft, die der Künstler mit nichts als einem Bleistift aufs Papier gezaubert hat.

«Mit Leidenschaft und Hingabe experimentiert Peter Marti, seit ich ihn kenne.»Dirk Einbeck, Schwiegersohn des Malers

Aber Peter Marti ist auch neugierig. «Mit Leidenschaft und Hingabe experimentiert er, seit ich ihn kenne», sagte Schwiegersohn Dirk Einbeck an der Vernissage vom Samstag. So erinnert er sich etwa an die abenteuerlichen Gerüche, als Peter Marti Bilder aus Messing schuf und dabei gleich einem mittelalterlichen Alchemisten mit geheimnisvollen Substanzen hantierte. In den letzten Jahren sind es die Reliefs aus gebundenem Sägemehl, die den Künstler immer wieder vor neue Aufgaben für Kopf, Herz und Hand stellen. Oder auch Objekte und Bilder, die vom Betrachter aktiv verändert und sogar zum Klingen gebracht werden können.

Dabei geht Peter Marti mit Demut zu Werke und sieht sich nicht als Schöpfer, sondern eher als Entdecker in der grossen Schöpfung – und als Handwerker, der seine Entdeckungen so umsetzt, dass er seine Freude mit anderen Menschen teilen kann.

Hans Jürg Bürkis Aussicht von der First auf die Berner Alpen. Bild: Sibylle Hunziker

Beidseits der Alpen

Auch für Thomas Schreier und Hans Jürg Bürki waren die Berge – gerade auch die Berner Oberländer Gipfel und Gletscher – immer ein wichtiges Thema. Doch auch sie setzten ihrer Schaffensfreude keine engen Grenzen.

In der KSU-Galerie sind deshalb neben Niesen und Schreckhorn, Eiger und Jungfrau auch mediterrane Landschaften zu sehen, deren intensive Farben es Thomas Schreier angetan haben – Farben, die er manchmal auch ins Oberland überschwappen lässt, wenn er den richtigen Ausdruck für das Morgenlicht auf einer Felswand oder für die letzten Sonnenstrahlen über einem frisch verschneiten Gipfel sucht.

Blumen und Berge

«Ich male alles, was mir vor den Pinsel kommt», meint Hans Jürg Bürki. Vielleicht auch, weil lange Bergtouren für den Hotelier aus Aeschi bis zu seiner Pensionierung ein seltener Luxus waren. Die Thunersee-Landschaft hatte er aber vor der Haustür. «Und wenn ich nur eine kurze Pause hatte, malte ich die Blumen in unserem Garten.» So fliessen aus Bürkis Aquarellpinsel federleichte Blütenblätter ebenso wie die Felsen des Finsteraarhorns, die so präzise sind, dass eine Bergsteigerin darob mit dem Maler sofort ins Fachsimpeln geriet.

Den Klang der Bergwelt brachte das Alphornduo Timorosso mit Monika Zuber und Tina Wilhelm an die Vernissage – und zeigte mit einem Gospel und anderen «nicht alpinen» Stücken, dass sich auch mit dem Alphorn wunderbar experimentieren lässt.

Die Ausstellung dauert bis 7. April. Öffnungszeiten: Donnerstag, Samstag 15 bis 18 Uhr, Freitag 18 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 16 Uhr.