Doyenne Kenia überstrahlte alles

Die Herbstviehschau Anger lockt jeweils Züchter und Kuhliebhaber aus nah und fern ins malerische Diemtigtal. So auch am Samstag, als 175 Kühe in acht Altersklassen darauf warteten, von den Experten bewertet zu werden. Es wurden mehrheitlich behornte reine Simmentaler und Swiss-Fleckvieh-Kühe aufgeführt. Chefexperte Hansueli Lüthi sowie Hanspeter Bieri, Christian Kobel und Paul Lisser machte es sichtlich Spass, diese gepflegten und gut genährten Tiere zu taxieren.

Vitale Kenia beeindruckte

Beeindruckend die Würde, welche die am 18. Februar 2004 geborene rote Simmentaler Kuh Kenia ausstrahlt. Die Benz-Tochter steht im Moment mit 110'157 Kilo Milch (3,94 Fett, 3,15 Eiweiss) zu Buche. Die Nullfehlerkuh mit 5555 98 Punkten hat in 12 Laktationen 13 Kälber zur Welt gebracht. Unter ihren Nachkommen habe es mehrere mit 57 Punkten gehabt, verriet Züchter Daniel Gerber.

«Kenia hat bereits wieder aufgenommen. Sofern das Fundament mitmacht, müssen wir sie nicht so schnell geben», hofft Vater Gerber. Tochter Amanda durfte Kenia zur Verleihung der Glocke für die grösste Milch-Lebensleistung in den Vorführring führen.Dem Meniggrunder Reinzüchter Beat Wiedmer wurde für seine Prachtskuh Maloja, welche beim Viehzuchtverein Diemtigen 4 die beste ist, die geschnitzte Holzkuh zugesprochen.

Der ehemalige Regierungsstatthalter Christian Rubin hatte die Ehre, die Miss Herbstschau Anger auszuwählen. Dass der Aeschiner sich als gelernter Meisterlandwirt in der Viehzucht auskennt, war an seiner Begründung, warum er sich für Bijoux der Familie Jürg Mani-Erb aus Schwenden entschied, klar zu erkennen.

Swiss-Ski-Weltcup-Speedfahrer Nils Mani dürfte sich riesig freuen, dass sein Onkel und Götti einmal mehr einen Misstitel holte. Zur Auswahl für Christian Rubin standen mit ebenfalls prachtvollen Kühen Stephan Wyss mit Jasmin und Hans Wiedmer mit Perle. Mit den Zügleten der geschmückten Kühe in die heimatlichen Ställe, einem Schlussbouquet, welches bei den Besuchern jeweils sehr gut ankommt, ging die Herbstviehschau 2018 zu Ende.

(Berner Oberländer)