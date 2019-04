Dorfladen AG muss Konkurs anmelden

Gründe für Schlingerkurs

Dass der Dorfladen am Kronenplatz finanziell so stark ins Schlingern geraten war, hat verschiedene Gründe. So vermochte der Dorfladen Spiez die budgetierten Produktgewinnmargen nicht zu erreichen. «Das Ziel, den Produzenten faire Preise für ihre Produkte zu zahlen und gleichzeitig marktfähige Preise zu erzielen, war eine zu grosse Herausforderung», bestätigt der VR in seiner aktuellen Medienmitteilung. Da nützte es auch nicht, dass der Dorfladen im Tagesgeschäft durchaus zufriedenstellende Zahlen erreicht hatte.

Bereits Mitte Dezember informierte die Dorfladen Spiez AG, dass die Gefahr einer Überschuldung auf Basis der Hochrechnung per 31. Dezember 2018 besteht. «Die Abschlusszahlen haben ergeben, dass keine Überschuldung vorlag», so der VR. «Um die Aufwände möglichst tief zu halten und in Anbetracht der Anfang Jahr schwachen Umsatzmonate im Detailhandel» wurde der Betrieb am 9. Februar eingestellt.

Die Geschäftsführerin hatte schon im Januar 2018 darauf aufmerksam gemacht, dass der Betrieb in Liquidationsschwierigkeiten geraten könne, wenn keine finanziellen und konzeptionellen Anpassungen erfolgen würden. Vorwürfe hatte sich der VR am 1. Februar anhören müssen. Einer lautete, dass das Startkapital mit 250’000 Franken zu tief gewesen sei bei einem so ambitionierten Konzept. Auch die klare Vorgabe einer Aktienkapitalerhöhung von 125’000 Franken, welche die ausserordentliche Generalversammlung am 19. Juni letzten Jahres beschlossen hatte, schenkte nicht in gewünschtem Masse ein, wie Zahner schon vor über zwei Monaten zum Ausdruck brachte.

Aus einer Solidaritätsidee heraus

Der Dorfladen in der angedachten Form ist gescheitert. Viele bedauern das. Zu recht. Er ist aus einer Solidaritätsidee heraus entstanden. Vielleicht hätte bei einer anderen Konzeptausrichtung daraus eine Erfolgsgeschichte werden können. Der Konzept-Schwerpunkt Fleisch hat bei einem hierfür knapp bemessenen Startkapital – vermutlich auch ideell – nicht gezündet wie erhofft. Und just darin war – auch etwas blauäugig – sehr viel investiert und auf Langfristigkeit gesetzt worden. Ein finanzieller «Rückstand», wenn man so will, welcher der AG an die Substanz gegangen ist. Tiefgreifend.

Da nützte auch ein an sich gut funktionierendes Tagesgeschäft mit dem Spagat, die Produzenten für ihre Produkte fair zu zahlen und den Kunden marktfähige Preise zu ermöglichen, nichts. Auf die frühzeitig angemeldeten Liquiditätsengpässe hat der Verwaltungsrat zuwenig sensibel reagiert. Das finanziell flatternde Schiff ist nun dort gelandet, wie man es schon Anfang Jahr befürchtet hatte. Zum Glück kursieren schon Ideen, wie die Idee Dorfladen sonst belebt und fortgesetzt werden kann. Damit Spiez mit einer hoffentlich bald konkretisierten Let’s-Swing-Lösung auf der Oberlandstrasse auch wirtschaftlich wieder punktet.