Für eine erfolgreiche Realisation brauche es jedoch eine offene Kommunikation. «Wir wollen die Bevölkerung in regelmässigen Infoblättern über den Stand der Arbeiten informieren», erklärte Anderegg. Dies bis zur geplanten Urnenabstimmung am 20. Oktober.

Der Gemeinderat habe nun das erste dieser Infoblätter genehmigt. Darin wird unter anderem aufgezeigt, welche Arbeiten nun aktuell sind. Etwa die Bearbeitung der Eingaben aus dem öffentlichen Mitwirkungsverfahren und die Ausarbeitung der Anpassung der Zone für öffentliche Nutzung. Diese sei nötig, weil die geplante Turnhalle mit einer Länge von 45 und einer Breite von 35 Metern eine Ausnahmebewilligung erfordere. Die entsprechende Zonenanpassung möchte der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung am 14. Juni zur Abstimmung bringen.

Weiter erstelle das Architekturbüro einen Kostenvoranschlag, und auch die Umnutzung der alten Turnhalle sei Thema.

Leitungen ersetzen

Der Gemeinderat befasste sich noch mit einem zweiten Urnengeschäft. Im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutzprojekt Grund entstehe zurzeit eine neue Strassenverbindung über die Lütschine zwischen der Grundstrasse und dem Kirchboden, erklärte Anderegg. Die alte Kirchbodenbrücke muss abgerissen werden. Eigentlich hatte die Gemeindeversammlung im Dezember 2014 einem Kredit für den Ersatz von Brücke, Werkleitungen sowie für Strassenanpassungen zugestimmt. Doch nun braucht es einen Nachkredit.

«Wir haben festgestellt, dass Wasserleitungen in diesem Perimeter in einem sehr schlechten Zustand sind», sagt Anderegg. So habe der Kanton moniert, dass zu viel Sauberabwasser in die ARA gelange. Entsprechend wolle man die Leitungen nun ersetzen. Sonst müsse man die Strassen in wenigen Jahren wieder aufreissen.

Nachkredit an der Urne

Das alles hat aber Mehrkosten zur Folge: Insgesamt 590'000 Franken. Damit betragen die Gesamtkosten des Projekts 2,62 Millionen Franken und überschreiten damit die Kompetenzgrenze der Gemeindeversammlung. «Da es um die Einheit der Materie geht, können wir den Nachkredit nicht einfach separat anschauen», erklärt Anderegg. Dieser muss nun von den Stimmbürgern an der Urne abgesegnet werden. Und es eilt. «Im Juli muss die Brücke fertig sein», sagt Anderegg. «Danach werden die Seile für die neue GGM und den Eigerexpress angeliefert.» Abgestimmt wird am 31. März.

Infoabend zum Projekt Grund am 13. März um 20.15 Uhr im Kongresssaal.