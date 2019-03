Im Eingangsbereich des Hallenbades ist ein Dienstleistungszentrum geplant, das Aeschi Tourismus und eine Postagentur beheimaten soll (wir haben berichtet). Nachdem an der letztjährigen Hauptversammlung von Aeschi Tourismus grünes Licht für die Weiterverfolgung des Projekts gegeben worden war, stand nun noch die formelle Genehmigung an. «Heute geht es darum, einen Grundsatzentscheid zu fällen», sagte Präsident Marc Schläpfer an der Hauptversammlung am Mittwochabend in der Pension Sunnmatt.