Die rockenden Brüder aus Hasliberg

Eine wichtige Erkenntnis: Am Greenfield Festival ist es gar nicht einfach, ein lauschiges Plätzchen für ein Interview zu finden. Die Zeit drängt, die kurze Suche führt zur Festwirtschaft ziemlich genau in der Mitte zwischen der Haupt- und der Nebenbühne.

Während sich drüben der Leadsänger der Zuger Band Mindcollision die Seele aus dem Leib schreit, hat Thomas Schläppi, Gitarrist von Death by Chocolate, einigermassen Mühe, die ihm zugebrüllte Frage des Reporters zu verstehen: Ob diese Musik seinen Geschmack trifft? «Ich bin rocklastig unterwegs», ruft Schläppi, «ich habe früher viel Metal gehört, bin jetzt aber zum Blues zurückgekehrt. Mir gefällt es gut.» Ähnlich geht es seinem Bruder Daniel, der heute auch eher die «ruhige Rockschiene» fährt.

Szenenwechsel und Zeitsprung in die Zukunft. Death by Chocolate stehen auf der Hauptbühne. «Da hets äs paar Dotziger», stellt Sänger Mathias Schenk fest. «Hets o Bieler? Bärner? Zürcher?» Jubel mischt sich mit ­klischeehaften Buhrufen. Dotzigen im Seeland ist die Heimat der Band.

Aber Thomas und Daniel Schläppi darf man getrost als Berner Oberländer bezeichnen. Ihre ersten Lebensjahre haben sie in Hasliberg verbracht. 2003, inzwischen im Unterland sesshaft geworden, gründeten sie als Teenager die Band, der sie seither ununterbrochen angehören. Überhaupt rocken Death by Chocolate – mit Ausnahme des Schlagzeugers – noch in ihrer Urformation.

Wer Death by Chocolate aus dem Radio kennt, dürfte vor allem mit ihrem Hit «Family» vertraut sein, einer eher sanften Folkrock-Hymne. Ist diese Gruppe also am Greenfield Festival überhaupt am richtigen Ort? Wurden die Organisatoren vom Begriff «Death» im Bandnamen auf eine falsche Fährte gelockt?

Thomas Schläppi relativiert. «Hier gibt es immer wieder Acts, die nicht volle Kanne Metal spielen.» Schliesslich müsse der Sound nicht pausenlos fadengerade durchhämmern, sondern dem Publikum auch mal eine Entspannung bieten. Aber: «Allzu sanft wird unser Auftritt nicht», verspricht der Gitarrist.

Seit 15 Jahren tourt die Band. Hauptsächlich in der Schweiz, wo der grosse Durchbruch nie recht gelingen wollte – so ergeht es praktisch allen einheimischen Künstlern, die englisch singen. Die ausländischen Bühnen sind den Schläppis aber nicht fremd. Bei der polnischen Version des Woodstock-Festivals versetzten sie im Jahr 2013 gut 50'000 Besucher in Feierlaune. Videos auf Youtube zeugen davon.

Death by Chocolate performen ihren Song «When You Bleed» am polnischen Woodstock-Festival (2013). Video: Youtube/Death by Chocolate

In der Schweiz jedoch kommt es eben vor, dass Death by Chocolate am Greenfield Festival mit ihrem Bus beim Backstagebereich nicht reingelassen werden, weil sie ein Formular vergessen haben.

Man glaubt ihnen vorerst nicht, dass sie als Musiker zum Line-up gehören. «Irgendwann konnten wir die Kontrolleure überzeugen, dass die Instrumente in unserem Bus echt sind», sagt Bassist Daniel Schläppi lachend.

Mitte Nachmittag setzt auf dem Gelände der Regen ein. Death by Chocolate liefern ihrem Publikum überraschend harten Bluesrock. Der Aufmarsch ist doch ziemlich gross für einen Nachmittag am Greenfield Festival.

Und sobald der Sonnenschein den Regen ablöst, ist das Konzert der Brüder Schläppi auch schon wieder vorbei.Wie beurteilen sie ihren Auftritt? «Kurz, aber voller Energie – auf der Bühne wie auch im Publikum», sagt Thomas Schläppi laut, um im Getöse der nächsten Band (Dritte Wahl) gehört zu werden.

Ein gelungener Auftritt ist zu Ende, aber der Festivaltag ist noch jung. Der Gitarrist verbringt ihn mit Freunden und übernachtet auf dem Gelände. Sieben Konzertdaten gibt es diesen Sommer noch. Darunter das Bandfest in Dotzigen. Und das polnische Woodstock-Festival. (Berner Oberländer)