Die neue Buslinie nimmt konkrete Formen an

Das Busangebot zwischen Spiez und Interlaken wurde durch eine Arbeitsgruppe unter der Federführung der Regionalkonferenz Oberland-Ost und der Beteiligung der Gemeinden Interlaken, Därligen, Leissigen und Spiez erarbeitet. Wie die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion gestern mitteilte, sollen die Busse stündlich zwischen Spiez und Interlaken-Ost und an Wochentagen in den Hauptverkehrszeiten jede halbe Stunde zwischen Spiez und Interlaken-West verkehren. Sie fahren somit häufiger als heute der Zug, der im Stundentakt fährt.

Fünf Haltestellen

In Leissigen sind drei und in Därligen zwei Haltestellen vorgesehen. Die Haltestellen wurden gemeinsam mit den Gemeinden festgelegt. Dank der zusätzlichen Haltestellen verkürzen sich die Wege zum öffentlichen Verkehr in beiden Dörfern.

Faulensee wird neu durch die Linie Spiez–Interlaken statt durch den Ortsbus Spiez erschlossen. Dadurch entstehen häufigere Verbindungen nach Spiez und neu direkte Verbindungen nach Interlaken.

Aufgrund der Nachfrageströme liegt gemäss Mitteilung «die Priorität bei den Anschlüssen in Spiez, wo ausreichende Umsteigezeiten zu den Zügen von und nach Bern vorhanden sind». Die Linienführung in Interlaken ermöglicht direkte Verbindungen zu den Schulen.

Um den zukünftigen Betreiber festzulegen, wird die Linie im November öffentlich ausgeschrieben. Das neue Angebot soll im Dezember 2020 eingeführt werden.

Die neue Buslinie wird eingeführt, weil der Grosse Rat im Frühjahr 2017 die Umstellung von Bahn auf Bus beschlossen hatte (wir haben berichtet). Der Grund sei «die geringe Nutzung der Züge in Faulensee, Därligen und Leissigen». Die Umstellung auf Bus ermögliche es, «die Kosten zu senken und eine qualitativ gleichwertige Erschliessung anzubieten».

In Leissigen indes ist den Plänen grosser Widerstand erwachsen (wir haben berichtet). Die IG Pro Futura, die sich für eine Bahnlösung wehrt, führt heute Donnerstagabend einen weiteren öffentlichen Informationsanlass durch.

(PD)