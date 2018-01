Die letzte Fahrt des«Master of the Slopes»

«Seit 35 Jahren ist Ernst Beetschen mit Leib und Seele im Winter als ‹Master of the Slopes› und im Sommer für die Wanderwege an der Lenk tätig», schreibt die Gemeindeverwaltung Lenk in einer Mitteilung.

«Nun hat er mit seiner Loipenmaschine die Fahrt in den verdienten Vorruhestand absolviert.» Ernst Beetschen (6. v. l.) hat im Jahr 1982 seine Tätigkeit als Wegmeister aufgenommen. «Seine grosse Erfahrung als ehemaliger Spitzensportler und Teilnehmer an den Olympischen Winterspielen 1980 in Lake Placid kamen ihm dabei sehr zugute.»

Ernst – oder Aschi, wie er von allen genannt wird – war seit dem Jahr 2002 auch Bezirksleiter der Berner Wanderwege. Nun hat sich Ernst Beetschen entschlossen, einige Monate vor der ordentlichen Pensionierung in den Ruhestand zu gehen und absolvierte am 29. Dezember seine letzte Fahrt auf der Loipenmaschine.

Lenks Gemeindepräsident René Müller (in der grünen Jacke) hat ihn deshalb im Kreis seiner Wegmeisterkollegen bei einem zünftigen Znüni verabschiedet und seine Leistungen gewürdigt. (pd)