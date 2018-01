Die kleinen Narren sind los

Wunderplunderbunte und strahlende Gesichter, ergiebiger Konfettiregen und herrlich schräge Guggenklänge: Am Samstag hielt im Berner Oberland die fünfte Jahreszeit Einzug. Der Start zum fasnächtlichen Treiben stand dabei ganz im Zeichen der kleinen Narren – an der fünften Kinderfasnacht in Spiez und an der ersten Chinder-Fasnachtsparty im Mattenhof zu Matten.

Viel Volk und geglückte Party

250 verkleidete Kinder und rund 600 Teilnehmende am Umzug: Die Spiezer Kinderfasnacht stellte einmal mehr unter Beweis, dass sie einen festen Platz im lokalen Winterprogramm hat. Begleitet von den Guggenmusiken Gschirrschärbeler Heimberg und Säins Tschikken Uetendorf zogen Klein und Gross durch die vom Publikum gesäumten Gassen.

Im Lötschbergsaal wurde in der Kinderdisco getanzt, bis Gemeindepräsidentin Jolanda Brunner die Gewinner des Kostümbewerbes ausrufen konnte. Einziger Wermutstropfen am geglückten Anlass war, dass zuletzt nicht jedes Kind einen Lebkuchen mit nach Hause nehmen konnte. Dank ergänzenden neuen Kräften im OK wird es eine sechste Kinderfasnacht geben – am 26. Januar 2019.

Eine Fortsetzung gibt es nächstes Jahr auch in Matten: Dort sprang die Bödeli Rasselbande für den aufgelösten Fasnachtsverein in die Bresche und führte im Mattenhof die 1. Chinder-Fasnachtsparty durch. «Circa 120 Kinder feierten im Vorfeld des 12. Guggenfestes während drei Stunden eine tolle Party», zieht OK-Chefin Andrea Niederhauser eine «sehr, sehr positive Bilanz». Sei die Nachfrage für einen Umzug 2019 wieder vorhanden, werde man einen solchen allenfalls ins Auge fassen.

(Berner Oberländer)