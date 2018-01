Die intensiven Niederschläge und ihre Folgen

Es war frühmorgens nach 6 Uhr am Montag, als am Chienberg unterhalb des Luegibrüggli ein Erdrutsch von rund 50 Kubikmetern Volumen die Staatsstrasse nach Beatenberg verschüttete. Das viele Geschiebe und Holz musste mit mehreren Kipperladungen entfernt werden, ehe die Verbindung nach Beatenberg kurz vor Mittag wieder geöffnet werden konnte. «Es kam oberhalb der Kantonsstrasse zu einem starken Oberflächenabfluss», sagt Ricarda Bender-Gàl.

Die Strasseninspektorin Oberland-Ost war auch vor ­Tagesanbruch persönlich auf Platz, nachdem in Oberried die Hirscherenlawine in einem zweiten Schub die massiven Holzelemente der Strassenbrücke mit sich gerissen hatte und erst in den Fluten des Brienzersees zum Stillstand gekommen war. «Eine erste kleinere Nassschneelawine ging bereits vor 5.30 Uhr nieder, der Verkehr konnte jedoch vorläufig noch einspurig passieren.» Die kurze Zeit später niedergehende zweite Lawine riss dann aber die Brückenelemente mit sich. Schliesslich kamen diese zwischen Kantonsstrasse und Seeufer auf dem Lawinenkegel zu ­liegen.

Zu Nassschneelawinen durch den Hirscherengraben kommt es seit je immer wieder, horten die tiefen und extrem steilen Gräben unterhalb des Blasenhubels und des Gummhorns doch unfassbare Mengen an Schnee. Die letzte «Hirscherenloui» schoss vor fünf Jahren durch den schmalen Betonkanal bis in den Brienzersee und verschüttete die Staatsstrasse drei Meter hoch.

Kleine Scheidegg geschlossen

Ein kleinerer Murgang ereignete sich am Montagvormittag auch unterhalb von Lauterbrunnen im Bereich Sandweidli. «Hier konnte der Verkehr aber jederzeit einspurig fahren, und am Mittag war die Strasse wieder vom Schlamm befreit», so Ricarda Bender-Gàl.

Unweit davon wurde frühmorgens zwischen Lauterbrunnen und Wengen auch ein kurzer Streckenabschnitt der Wengernalpbahn (WAB) verschüttet; Wengen war während der Räumarbeiten und bis zur Wiederaufnahme des Bahnbetriebs im Stundentakt um 13.30 Uhr während rund sechs Stunden abgeschnitten.

Der Betrieb der WAB war am Montag ab Wengen und Grindelwald Grund eingestellt, die Kleine Scheidegg und das Jungfraujoch nicht erschlossen. «Wir gehen aber davon aus, dass wir am ­Dienstag wieder fahren können und auch das Jungfraujoch wieder offen ist», sagt Jungfraubahnen-Mediensprecherin Patrizia Bickel auf Anfrage.

Weiterhin rutschfreudig

Bis zu 50 Liter pro Quadratmeter regnete es gebietsweise, und im Hochgebirge fielen bis zu eineinhalb Meter Neuschnee. Die Lawinengefahr steht erstmals seit dem Lawinenwinter von 1999 wieder auf der maximalen Gefahrenstufe 5. Experten reden sogar von zurzeit noch mehr Schnee als damals vor 19 Jahren. Verschärft wird die Lawinengefahr durch den Wärmeeinbruch und die damit verbundenen Regenfälle bis gegen 2200 Höhenmeter hinauf, was den Schnee durchnässt und bleischwer werden lässt.

Für Dienstag kann bezüglich Wetter mit einer Entspannung gerechnet werden. Der von den Wassermassen gesättigte Boden in den tieferen und mittleren Lagen ist aber nach wie vor rutschgefährdet.

Sehr grosse Lawinengefahr

Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung warnt vor sehr grosser Lawinengefahr: «Umfangreiche Sicherheitsmassnahmen sind in der Nacht aufrecht­zuerhalten.» Mit dem Ende der Niederschläge werde die spontane Lawinenaktivität deutlich abnehmen, jedoch seien einzelne Lawinen immer noch möglich. «Diese können weiterhin gross werden.» Von Schneesport abseits gesicherter Skipisten wird dringend abgeraten. (Berner Oberländer)