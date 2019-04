Die imposante Sperre im Lombach ist saniert

«Das Jahr 2018 war ein eher ruhiges», stellte Präsident Hans Peter Feuz an der Korporationsversammlung vom Mittwochabend fest. Immerhin: Die Sanierung der 6 Meter hohen Betonsperre im Lombach bei Hektometer (Hm) 59.20 – also 5,92 km oberhalb der Mündung des Gewässers in den Thunersee – konnte im vergangenen März abgeschlossen werden. Die Arbeiten waren im Herbst 2017 aufgenommen worden, wurden dann bei Wintereinbruch unterbrochen und erst im Herbst 2018 fortgesetzt. Die Kosten der Sanierung betragen rund 100'000 Franken.