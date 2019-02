Als beste Tanzgruppen im Kanton dürfen sie am Nordwestschweizer Finale vom 23. März im Musical-Theater in Basel antreten. Am Tanzwettbewerb unter dem Patronat des Amtes für Sport des Kantons Bern nahmen 13 Gruppen in der Kategorie 5./6. Klasse, 17 Gruppen in der Kategorie 7.–9. Klasse, 3 Gruppen in der Kategorie 10.–12. Klasse sowie 3 Gruppen in der Showkategorie teil. (jss/pd)