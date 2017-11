Die Wiriehornbahnen ­hoffen auf Stimmbürger

Es ist ein unangenehmes Gefühl, wenn man die Entscheidung über die eigene Zukunft nicht selbst in der Hand hat. Man hofft, bangt und wartet. Genauso wird Erich Klauwers am kommenden Donnerstag dasitzen, wenn die Gemeindeversammlung von Diemtigen über eine finanzielle Be­teiligung der Gemeinde an der ­Sanierung der Wiriehornbahnen AG entscheiden wird.

Wieder einmal. Zuletzt hoffte und bangte der Verwaltungsratspräsident der finanziell angeschlagenen Bahn Ende September, bis das Regionalgericht einer erneuten Verlängerung der Nachlassstundung zustimmte. Und nun also die nächste von mehreren Entscheidungen, die nicht in der Hand von Klauwers liegen.

Geld aus anderen Quellen

Es geht um einen Unterstützungsbeitrag von jeweils 50'000 Franken zu den Betriebskosten, der zunächst in den kommenden drei Jahren ausbezahlt werden soll, insgesamt 150'000 Franken. Ursprünglich hatte die Bahn die Gemeinde um fünfmal 85'000 Franken ersucht, zusammen also 425'000 Franken, doch dieses Ziel wird nicht weiterverfolgt. «Wir wissen um die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde», sagt Klauwers.

Die ursprüngliche Forderung sei vor diesem Hintergrund unrealistisch gewesen. «Nun müssen wir versuchen, den fehlenden Betrag anderweitig aufzubringen», so Klauwers: durch Sponsoring oder den neu gegründeten W hoch 4 Club, deren Mitglieder bereit sind, einen jährlichen Beitrag von 1000 Franken zu leisten. Doch das ist nicht alles. «Es geht auch darum, dass wir eine dauerhafte Sanierung aufgleisen. Das beinhaltet eine betriebliche Neuausrichtung mit Absicherungen nach unten für den Fall, dass es wieder einen schlechten Winter geben sollte», erklärt Erich Klauwers.

Bürgschaft wird wohl fällig

Denn solche Winter hatte es zuletzt zu oft gegeben im Diemtigtal, was ja bekannterweise zur momentanen Situation der Wiriehornbahnen geführt hat. Ausgangspunkt waren die Kosten für den Bau der neuen Bahn 2006/2007, die immer noch drücken. Nicht nur bei der Bahn, sondern auch bei der Gemeinde, wie ein zweiter Sitzungspunkt der Gemeindeversammlung verdeutlicht. Es geht um ein Darlehen, das Bund und Kanton dem Unternehmen damals gewährten und für das die Gemeinde bürgte.

Nun sieht es ganz danach aus, als müsste die Gemeinde diese Bürgschaft mit einer Zahlung von 105'731 Franken gegenüber Bund und Kanton einlösen. Der entsprechende Betrag ist im Gemeindebudget für das 2018 bereits berücksichtigt und hat gemäss den Unterlagen zur Gemeindeversammlung auch Einfluss auf die Steueranlage. Die soll nämlich um ein Zehntel auf das 1,9-Fache der einfachen Steuer steigen.

Showdown am 12. Januar

Die nächsten Momente des Hoffens und Bangens folgen für Erich Klauwers dann bereits am 6. Dezember, wenn die Gläubiger der Wiriehornbahnen AG über die Höhe der Nachlassdividende ­entscheiden. Im Raum stehen 10 Prozent. «Die Gläubiger werden aber nur Ja sagen, wenn auch die Aktionäre bereit sind, Abstriche zu machen», beschreibt Klauwers das Prozedere.

Und diese Entscheidung über den Kapitalschnitt wird wiederum an der ausserordentlichen Generalversammlung des Bahnunternehmens am 12. Januar gefällt. Erst dann wird auch das Ergebnis der Gläubigerversammlung veröffentlicht. In einem zweiten Schritt stimmen die Aktionäre über die angestrebte Kapitalerhöhung um 1,1 Millionen Franken ab. Für die erste Etappe haben laut Wiriehornbahnen bereits sechs Unternehmen und Privatpersonen aus Thun, Spiez und dem Diemtigtal den Kauf von Aktien im Wert von 400'000 Franken zugesichert.

Am 5. Januar wiederum entscheidet der Verein Freunde des Wiriehorns, ob die bisher gesammelten rund 230'000 Franken ebenfalls für die Aktienkapitalerhöhung eingesetzt werden. Bis dahin hat sich das Hoffen und Bangen in einem anderen Fall möglicherweise bereits erledigt: beim Warten auf genügend Schnee für den Start in eine bessere Wintersaison. (Berner Oberländer)