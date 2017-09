Mit viel Effort haben die Dachverbände der Schweiz gemeinsam mit dem Bundesamt für Umwelt die Tage des Schweizer Holzes lanciert. An über 80 Veranstaltungsorten kann man die faszinierende Welt der Holzverarbeitung entdecken. Die Tage des Schweizer Holzes sind eingebettet in die Woodvetia-Kampagne des Bundesamtes für Umwelt. In dieser werden während des ganzen Jahres Skulpturen von Schweizer Persönlichkeiten aus Gegenwart und Vergangenheit der Öffentlichkeit prä­sentiert.

Auch in Erlenbach

Der Berner Holzförderungsfonds unterstützt die Cluster – also Netzwerke von Produzenten, Zulieferern, Dienstleistern und Handwerkern – mit Beiträgen und erfüllt somit den Zweck, für den er geschaffen wurde: nämlich die Förderung vom Rohstoff Schweizer Holz.

Der Standort Erlenbach bei der Firma Reinhardt Holz AG wartet mit einem interessanten und informativen Programm auf: Die Ausstellung ist als Rundgang konzipiert, wo man über den Wald und das Holz genauso viel erfährt wie über Holzverarbeitungsmaschinen. Ein Film zeigt die Wertschöpfungskette des Schweizer Holzes. Er erklärt die Wertschöpfung anhand von Nutzerfirmen des Herkunftszeichens Schweizer Holz, vom Forstbetrieb über die Holzindustrie bis hin zur Schreinerei und zum Holzbauunternehmen. Es stehen Fachleute bereit, die den zahlreichen Besuchern bereitwillig Auskunft geben.

Rohholz wird nicht importiert. Es wird meistens weiterverarbeitetes Holz, zum Beispiel fertige Platten und fertig verleimtes Konstruktionsholz, eingeführt: «Die Kostendifferenz, nämlich das Lohnniveau und der Währungsnachteil, werden durch individuelle Lösungen und durch kurzfristige Liefermöglichkeiten wieder wettgemacht», erklärt Thomas Läderach, Geschäftsführer der Reinhardt Holz AG und Mitinhaber der Olwo-Gruppe.

Teil der Schutzwaldpflege

Im Berner Oberland hat es viel Wald, vor allem viel Schutzwald. Und dieser muss gepflegt werden. Gepflegt wird er durch die Holzernte. Dazu Thomas Läderach: «Wir sind Abnehmer von viel Holz im Berner Oberland, schneiden dies zu Brettern und Kantholz und führen es nachher einer baulichen Verwendung zu. Holz, das wir hier verarbeiten, bleibt meistens in der Region. Es ist also ‹Holz der kurzen Wege›. Getreu nach dem Motto: Aus der Region für die Region.»

www.woodvetia.ch (Berner Oberländer)