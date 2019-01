Sechs Monate nach dem spontanen Ausbruch des Faverges-Gletschersees auf dem Plaine-Morte-Gletscher orientierten die Gemeindeverantwortlichen die Bevölkerung über erste Ideen, um weitere Hochwasserereignisse zu verhindern.

Knapp sechshundert Einheimische und Ferienhausbesitzer fanden sich dazu am Freitagabend im Kurs- und Sportzentrum ein. Sie erfuhren, was am 27. Juli des letzten Jahres genau passiert ist, was anders war als in den Vorjahren, über die Entwicklung des Gletschers während der letzten Jahrzehnte und wie sich das Abflusssystem in diesen Jahren verändert hat.