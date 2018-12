Die Stimmbürger setzten ein Zeichen

32 der 33 Grindelwalder Jungbürgerinnen und Jungbürger waren an der Gemeindeversammlung dabei. Und sie bekamen direkte Demokratie in Reinkultur vorgelebt. Schon beim ersten echten Traktandum, dem Budget, durchkreuzte ein Stimmbürger das Drehbuch des Gemeinderates. Der Gemeinderat rechnet mit einem Defizit von über 260'000 Franken. Diese Minus, so erklärte Gemeindepräsident Christian Anderegg, resultiere vor allem aus den Spezialfinanzierungen.