Die Sportarena darf weiterleben

Grosser Andrang in der Turnhalle Dorf: 327 Stimmberechtigte waren am Freitagabend bei der ordentlichen Gemeindeversammlung anwesend. Dass so viele und vor allem junge Leute kamen, hatte ganz sicher in der geplanten Beitragserhöhung für die Freizeit- und Sportarena (FSA) seinen Grund zu suchen.