Die Seerose soll wieder aufblühen

Der Wind in der Bucht von Faulensee hat gedreht. Standen die Zeichen für das Hotel-Restaurant Seerose lange Zeit auf Abbruch und Neubau, soll der seit 2013 geschlossene Betrieb am Seeufer nun in alter Frische aufblühen. Dies bestätigen Vater Andreas und Sohn Dominic Fetzer auf Anfrage. Die Kandersteger Hotelierfamilie, die im Sommer 2011 bereits das Strandhotel Seeblick von der Familie Habegger erworben hat, besitzt nun auch die Seerose.