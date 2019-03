So werde ab dem kommenden Schuljahr der Nachmittagsunterricht für die Kinder aus Mürren und Gimmelwald bis zur zweiten Klasse in Mürren stattfinden. Dazu komme, dass ein Kindergarten in Mürren geführt werde, wenn eine genügend grosse Anzahl Kinder diesen besuchten.

«Mit dieser Lösung kann ein minimaler Schulbetrieb in Mürren angeboten werden, ohne dass die Gesamtschule darunter leidet», sagt Gemeindepräsident Martin Stäger auf telefonische Anfrage. Und: «Wir hatten in letzter Zeit so viele Abgänge, dass wir reagieren mussten. Wenn wir aber bis zum Jahr 2022 oder 2023 sehen, dass die Anzahl der Schüler wieder ansteigt, können wir von einer Schliessung absehen. Und bei einer Mindestbeteiligung von acht Kindern können wir den Kindergarten in Mürren wieder eröffnen.»

Keine Mehrjahrgangsklasse

Den Vertretern der Interessengemeinschaft Pro Schule Mürren/Gimmelwald wurde der Entscheid vergangenen Mittwoch mitgeteilt. «Es durfte festgestellt werden, dass dieses Angebot positiv aufgenommen wurde, obwohl die stets geforderte Mehrjahrgangsklasse nicht eingeführt werden kann», schreibt der Gemeinderat. Es sei ihm ein Anliegen, dass die Bevölkerung anerkenne, dass er im Sinne der Gesamtschule entscheiden musste und alles daransetze, eine Lösung zu finden, die auch von den direkt Betroffenen verstanden und akzeptiert werden könne.

«In der kommenden Zeit wird nun der begleitete Schülertransport organisiert und die Stundenpläne erarbeitet, um einen möglichst reibungslosen Schulalltag gewährleisten zu können.» Der Gemeinderat erhofft sich, dass «die Eltern der betroffenen Kinder zusammen mit der Schulleitung und der Bildungs- und Kulturkommission diese Lösung tragen und bei der Umsetzung konstruktiv mithelfen».

«Zufrieden sein damit»

Daniela Zurbuchen ist IG-Sprecherin und Mutter von zwei Kindern an der Schwelle zum Schulalter. Zum Kompromiss des Lauterbrunner Gemeinderates sagt sie: «Wir müssen zufrieden sein damit. Die nächsten zwei bis drei Jahre sind jetzt die Chance für später in die Schule eintretende Kinder, mal in Mürren zur Schule gehen zu dürfen.»

Daniela Zurbuchen geht es vor allem um die künftigen Besucher des Kindergartens, um die ganz Kleinen. «Wir sind optimistisch, dass unser Schulhaus auch künftig ein Schulhaus ist – und zwar ein offenes.»