Die Rückkehr der Glücklichmacher

Musizieren im Ferienort

Das vierte Kanderkultur-Festival solle sich als «neuartige Slow-down-Variante» im Festivalsommer positionieren, schreibt Veranstalter Reto Grossen, der zugleich den Verein Kanderkultur präsidiert, in einer Meldung. Er hat für die diesjährige Ausgabe die Angel ganz weit ausgeworfen – und keine geringere als die derzeit beliebteste Mundarttruppe des Landes an ebendieses gezogen: Patent Ochsner. Die Rumpelromantiker hatten bereits 2016 zwei fulminante Auftritte auf das Badibühnenparkett gelegt.

Nun werden Büne und Co. mit ihrem neuen Nummer-1-Album «Cut Up» ins Kandertal reisen. «Dass die Band neben fünf grossen Aufritten an Festivals wie Gurten, Moon and Stars oder Heitere das kleine Frutigen auf ihrem Tourplan berücksichtigt, darf als kleine Sensation gewertet werden», findet Macher Reto Grossen. Es sei ein Indiz dafür, dass es der Band vor drei Jahren gefallen habe. Das dürfte es, begrüsste Huber das Publikum doch mit den Worten: «Normalerweise machen wir hier Ferien.»

Beide Ochsner-Auftritte werden vom irischen Singer-Songwriter Luka Bloom eröffnet. Laut Reto Grossen «live ein absolutes Erlebnis». In bekannter Manier wird es rund um das Festival ein breites Verpflegungsangebot sowie nach den Konzerten DJ-Klangkunst ab Konserve geben.

Aktion am und fürs Festival

Was auf dem Areal auch Sache sein wird: Nach der letztjährigen «Bisch-drbi?-Aktion», an der an die 350 Interessenten gesammelt wurden, startet nun die «Bi-drbi!-Aktion». Man kann vor Ort Mitglied werden. «Um solche Anlässe weiter durchführen zu können, ist eine breite Unterstützung nötig», so Grossen.