Frohe Kunde aus Adelboden: «Die Piste am Chuenisbärgli hat heute die offizielle Schneekontrolle der FIS (Internationaler Skiverband, Anm. d. Red.) bestanden. Der Riesenslalom am Samstag, 12., und der Slalom am Sonntag, 13. Januar, finden statt.» Dies teilte die Skiweltcup Adelboden AG am Donnerstag per Communiqué mit. Die Internationalen Skitage finden zum nunmehr 63. Mal statt.