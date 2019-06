Die Regierung will keine Einführung der Kurtaxen-Pauschale

Sie haben den Regierungsrat (RR) damit beauftragt, eine Änderung des Steuergesetzes auszuarbeiten. Diese soll den Gemeinden erlauben, die Kurtaxe künftig von allen Beherbergungsbetrieben respektive Vermietern für einzelne Kategorien und insgesamt auch als Pauschale zu erheben. «Ausser für Eigentümer, Nutzniesser von Wohneigentum sowie Dauermieter ist die Kurtaxe je Übernachtung zu erheben», führen die drei Grossräte aus.

«Dies bedeutet für alle Seiten einen nicht unbeträchtlichen Aufwand für die Erfassung, Weitergabe, Administration und Kontrolle der Daten. Im Übrigen hat sich in der Praxis auch gezeigt, dass einzelne Vermieter diese Aufgabe nicht mit der erwarteten Genauigkeit wahrnehmen. (...) Dadurch gehen den Gemeinden und Tourismusorganisationen laufend namhafte Beträge für die Förderung des Tourismus verloren.»

Das Stichwort lautet also «Pauschalierung der Kurtaxe»: Mit dieser Möglichkeit «lassen sich zudem neuere Beherbergungsformen wie Airbnb usw. einfacher und besser erfassen. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich alle Anbieter erfasst werden».

Regierung sieht es anders

Der RR sieht das in seiner Antwort auf die als dringlich umschriebene Motion anders. Er ortet keine Vorteile, welche für die Einführung einer Pauschale für gewerbliche Betriebe sprechen, und lehnt die Motion ab: «Die Pauschale verringert zwar bei Gemeinden und Kurtaxenpflichtigen die Aufwände. Sie führt jedoch auch dazu, dass gewisse Pflichtige mehr in der Gemeinde übernachten als in der Pauschale berechnet. Umgekehrt kann die Pauschale höher sein als die Summe der zu bezahlenden Kurtaxen bei Einzelabrechnung. Die Pauschale nimmt damit bewusst Unschärfen in Kauf.»

Der RR sieht die Schwierigkeit darin, dass die Tourismusbranche traditionell grossen konjunkturellen Schwankungen unterliegt: «Dies würde dazu führen, dass Betriebe mit schwacher Auslastung doppelt bestraft wären, indem sie weniger Umsatz erzielen würden und gleichzeitig eine zu hohe Kurtaxenpauschale zu entrichten hätten.