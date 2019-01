Gemeinden, die ihre Anteile an den Bergbahnen an Private verkaufen: Das dürfte für viele Bergromantiker der Gipfel des Kapitalismus und deswegen ein rotes Tuch sein. Und es gibt sie tatsächlich, die stossenden Beispiele, die keinesfalls Schule machen dürfen: Wenn etwa der Schönrieder Hausberg Rellerli – bis vor kurzem mit einer Gondelbahn für jedermann erschlossen – künftig im Winter nur noch für Gutbetuchte mit Schneemobilen erreichbar sein wird, ist der Aufschrei in der Bevölkerung mehr als nur nachvollziehbar.