Die Lust auf den Zivilschutz war ihm vergangen

So wenige Worte fielen wahrscheinlich selten bei einem Gerichtsfall. Der Angeklagte und der Zeuge äusserten sich knapp. So knapp, wie das Telefongespräch gewesen sein dürfte, das der 22-jährige Angeklagte und der Zeuge, stellvertretender Kommandant einer Zivilschutzorganisation im Berner Oberland, am 30. April dieses Jahres geführt haben.