«Die Jodler wollen keine Spektakel»

Beinahe in letzter Minute wurde Brienz zum Retter des Bernisch-Kantonalen Jodlerfestes 2019, denn Burgdorf, der eigentliche Veranstaltungsort, zog sich unerwartet zurück.

Mit der Unterstützung der lokalen Jodlerklubs, der Gemeinde und Brienz Tourismus wird das Fest nun unter dem Motto «Jodeln am Brienzersee» neu im Berner Oberland stattfinden. «Touristisch gesehen ist dies ein sehr wertvoller Anlass und eine tolle Visitenkarte für uns», sagt Simon Kunz, Präsident von Brienz Tourismus.

«Natürlich ist es für die Organisation auch etwas kurzfristig. Die eineinhalb Jahre Vorlaufzeit bieten uns aber viele Chancen, denn so konzentrieren wir uns auf jeden Fall auf das Wesentliche. Wir hatten von Anfang an ein gutes Bauchgefühl, und dem mussten wir folgen.»

Hürden, die zu schaffen sind

Auf das Wesentliche möchte sich auch OK-Präsident Bernhard Fuchs konzentrieren: «Wir haben nicht das Ziel, das grösste Fest aller Zeiten zu veranstalten. Wir wollen einfach die urchige und gemütliche Atmosphäre schaffen, wie man sie bei Jodlerfesten im Allgemeinen schätzt.

«Wir haben nicht das Ziel, das grösste Fest aller Zeiten zu veranstalten.»Bernhard Fuchs

OK-Präsident

Jodler wollen keine grossen Spektakel mit Feuerwerk. Wir möchten, dass wir ein geselliges Fest feiern können und dazu bietet unser Dorf auf jeden Fall genügend Möglichkeiten.» Rund 40'000 Besucher werden für das Jodlerfest im Sommer 2019 erwartet, eine Herausforderung, der das OK ohne grosse Sorgen entgegen blickt.

«Brienz hat bereits eine rechte Anzahl an Betten», sagt Simon Kunz. «Aber auch in Interlaken und in der Jungfrauregion werden wir auf freie Kapazitäten zugreifen können. In den letzten Jahren hat sich bereits im Bezug auf andere Veranstaltungen gezeigt, dass dies sehr gut funktioniert in der Region. Es ist selbstverständlich, dass man sich gegenseitig aushilft.»

Zudem habe man laut Bernhard Fuchs bereits eine Halle für die Fahnenschwinger und mehrere Gesangslokale gefunden, die sich für die Veranstaltung eignen.

Unvergessliche Momente

Bevor die konkrete Planung für das Fest beginnen kann, muss jedoch das OK noch fertig zusammengestellt werden. «Das Bernisch-Kantonale Jodlerfest wird wahrscheinlich das grösste Fest sein, das in absehbarer Zeit in Brienz stattfinden wird», sagt Bernhard Fuchs.

«Bisher sind nur einzelne Leute bekannt, aber sobald das OK komplett zusammengestellt ist, kann die Arbeit richtig los gehen.» Damit alles gut läuft, hofft Fuchs deshalb vor allem auch auf die Unterstützung von erfahrenen Organisatoren.

«Im letzten Jahr fand das Jodlerfest bereits in Steffisburg statt, deshalb werden wir versuchen möglichst viel auf Leute zurückzugreifen, die die ganzen Abläufe kennen», erklärt Fuchs. «Ausserdem werden wir in diesem Sommer in Wangen an Aare die Gelegenheit haben das Jodlerfest zu besuchen und zu schauen, wie es dort gemacht wird.»

Nebst den organisatorischen Details werde vor allem auch das Budget ein Thema sein. «Basierend auf den Daten der letzten Feste, rechnet man mit ungefähr 900'000 Franken bis 1 Million Franken», sagt Fuchs, der bereits seit 25 Jahren im Jodlerklub Brienz aktiv ist.

«Natürlich wird viel davon durch das Fest selber erwirtschaftet werden, uns ist aber auch klar, dass es vom Budget her noch mehr braucht. Eine Aufgabe des OKs wird aus diesem Grund auch die Suche nach Sponsoren sein.» Obwohl die Organisation des Festes mit viel Fleiss verbunden sein werde, freut sich Bernhard Fuchs schon jetzt mit seinem Klub in Brienz auftreten zu können.

Auch Simon Kunz blickt voller Begeisterung in die Zukunft: «Wenn man über den See blickt, dort die Jodlerklubs sieht und die Alphörner hört, werden daraus ganz bestimmt unvergessliche Momente werden.»

Das Bernisch-Kantonale Jodlerfest wird vom 14. - 16. Juni 2019 in Brienz stattfinden. (Berner Oberländer)