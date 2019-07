Die Jagd auf das entscheidende «Vierteli»

Das «Vierteli». In Schwingerkreisen ist es ein Unwort. Es wird meist dann verwendet, wenn der Kranz um Haaresbreite oder eben um einen Viertelpunkt verpasst wurde.

Reto Thöni kann ein Lied davon singen. In seiner dritten Saison als Aktivschwinger fehlte ihm schon dreimal das «Vierteli» für den Kranz: Am Bern-jurassischen und vorletzten Samstag am Oberländischen Schwingfest. Auch am Seeländischen Fest war Thöni auf Kranzkurs, stellte aber im letzten Gang gegen einen Teilverbandskranzer.