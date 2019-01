«Die formelle Identifikation der Opfer des Verkehrsunfalles in Masugnsbyn, Kiruna, konnte abgeschlossen werden», teilte am Freitag der Gemeinderat von Adelboden mit. Der Identifikationsprozess sei nach dem DVI-Standard von Interpol durchgeführt worden. Die Familienmitglieder seien in Kenntnis gesetzt worden. Aus Respekt ihnen gegenüber werden gemäss der Ratsmitteilung «keine Detailinformationen über die identifizierten Personen veröffentlicht». Die Polizei in Nordschweden führe die Unfalluntersuchung weiter.