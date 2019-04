Die Idee muss weiterleben

Der Dorfladen in der angedachten Form ist gescheitert. Viele bedauern das. Zu Recht. Er ist aus einer Solidaritätsidee heraus entstanden. Vielleicht hätte bei einer anderen Konzeptausrichtung daraus eine Erfolgs­geschichte werden können. Der Konzeptschwerpunkt Fleisch hat bei einem hierfür knapp bemessenen Startkapital – vermutlich auch ideell – nicht gezündet wie erhofft. Und just darin war, auch etwas blauäugig, sehr viel investiert und auf Langfristigkeit gesetzt worden. Ein finanzieller «Rückstand», wenn man so will, welcher der AG an die Substanz gegangen ist. Tiefgreifend.