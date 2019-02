OPA Alpine Cup

Von Dienstag bis Donnerstag findet am Hasliberg der OPA U16 Alpine Cup statt. «Die besten Athletinnen und Athleten aus zehn Alpenländern sowie die Athleten der Gastnation USA messen sich in den Disziplinen Slalom, Riesenslalom und in einem Teamevent», schreiben die Organisatoren. So könne bereits auf dieser Stufe ein internationaler Vergleich stattfinden.

Der Teamevent findet am Dienstag von 12 bis 13.45 Uhr statt. Am Mittwoch geht es weiter mit dem Slalom, der erste Lauf wird um 10 Uhr, der zweite um 13 Uhr durchgeführt. Am letzten Renntag steht der Riesenslalom auf dem Programm: Um 10 Uhr startet der erste Lauf, um 13 Uhr der zweite Lauf.

Zu einem Auftritt vor einheimischem Publikum kommen die Oberländer Fahrer Clemens Jobin (SAK Haslital Brienz) und Livio Hiltbrand (Skiclub Weissenburg). (ngg/pd)