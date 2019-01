Man kann sich auf sie verlassen! Wie immer am Nüüjahrsmondrischt, also am Bärzelistag, treffen nach dem Mittag das Hardermanndli, sein Wybli und die beiden Harderzwerge, der fröhliche und der freche, vom steilen Berg herunterkommend, auf dem Sagiplatz ein, der längst Marktplatz heisst. Sie sind begleitet von wilden Wald- und Lombachgeistern mit ihren gfürchigen Masken, geschnitzt von den Meistern Trauffer (nicht der Alpentainer) und Schild.