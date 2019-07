«Die Grenzwerte sind gesetzeskonform»

«Die Einsprachen werden abgewiesen.» So unmissverständlich endet die Verfügung des Regierungsstatthalteramtes Interlaken-Oberhasli zum geplanten Bau einer 5G-Mobilfunkantennenanlage an der Beatenbergstrasse 39 in Unterseen. Der Entscheid richtet sich gegen insgesamt 143 Einwohnerinnen und Einwohner, die sich im Februar mit 87 separaten Schreiben gegen das Ende 2018 eingereichte Baugesuch der Swisscom gewehrt hatten.