Politisch und religiös neutral

Und so sei man sich beim runden Tisch einig gewesen, dass eine offenere Form der Begegnung stattfinden soll als ursprünglich geplant. Gleichzeitig soll das Angebot auch weiterhin politisch und religiös neutral sein. Da die Treffen von Freiwilligen organisiert werden, sind die Organisatoren stets auf der Suche nach weiteren Interes­sierten.

Die Samstags-Ausgabe von Wimmis Begegnung, die von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Pfrund­schüür, Oberdorfstrasse 5A, stattfindet, soll nach Angaben der Organisatoren ein «musikalischer Morgen» werden. Die weiteren Daten sind samstags von 9.30 bis 11.30 Uhr am selben Ort: 30. März, 27. April, 25. Mai, 28. September, 23. November sowie 25. Januar und 22. Februar 2020. Am 17. August ist das Angebot in das Spielfest des Elternvereins integriert, am 19. Oktober mit einem Stand am Wimmis-Märit.