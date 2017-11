Die Bahn ist der Gemeinde lieb und teuer – noch

Sie hatten wohl mit mehr gerechnet. Statt der angestrebten 425'000 Franken billigt die Gemeinde Diemtigen den Verantwortlichen bei der angeschlagenen Wiriehornbahnen AG zunächst einmal nur 150'000 Franken zu. Das sind – ein Ja der Stimmbürger vorausgesetzt – pro Jahr 50'000 Franken, um die Betriebskosten der Bahn auszugleichen. Klingt nach wenig angesichts eines Gemeindebudgets von mehr als 11 Millionen Franken für das Jahr 2018.

Doch der Gemeinderat relativiert den Betrag mit dem ­Verweis auf die knapp 2,2 Millionen Franken, die die Gemeinde in den vergangenen 25 Jahren nach eigenen Angaben in die Wiriehornbahnen investiert hat. Das sind runtergerechnet rund 90'000 Franken pro Jahr – an ein eigentlich selbstständiges Wirtschaftsunternehmen.

Dass die Standortgemeinden «ihre» Bergbahnen mit namhaften Beträgen unterstützen, ist nicht weiter ungewöhnlich und fällt erst negativ auf, wenn dieses Geld verloren zu gehen droht. So wie im Jahr 2011, als der Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG eine Nachlassstundung gewährt wurde und Meiringen und Hasliberg um noch ausstehende Rückzahlungen eines Darlehens und ihre Aktienbeteiligungen in Millionenhöhe bangten.

Dennoch sind die angeführten Argumente für das Engagement der Gemeinden bei den Bergbahnen einleuchtend: So spricht auch im aktuellen Fall der Gemeinderat von der «zentralen Rolle im Diemtigtaler Tourismus», welche die Wiriehornbahnen einnehmen, und verweist auf die «bedeutende Wertschöpfung im Tal». Das sehen vermutlich auch die vielen Spender unter den «Freunden des Wiriehorns» sowie die anderen Investoren so.

Die Handelnden bei den Wiriehornbahnen scheinen sich ihrer Verantwortung angesichts dieses Vertrauensvorschusses bewusst zu sein und betonen die Bereitschaft, sich den wandelnden Gegebenheiten mit weniger Schnee durch die Schaffung ­neuer Angebote anzupassen. Bleibt zu hoffen, dass auch die Gäste bereit sind, diesen Wandel zu akzeptieren.

Mail: c.jezella@bom.ch (Berner Oberländer)