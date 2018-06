Deutliches Ja zu IBI-Beteiligung

Mit 28 Ja und einer Enthaltung sprach sich das Interlakner Gemeindeparlament für die Umwandlung der Industriellen Betriebe Interlaken in eine Aktiengesellschaft und für die Beteiligung von Matten und Unterseen aus. Mehr...

Interlaken Der Gemeinderat Interlaken beabsichtigt, seine Indus­triellen Betriebe als Energie- und Wasserlieferant in zwei Jahren in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Mit dem Ziel, auch in Zukunft als flexibler, schlagfertiger Energieversorger im Markt der ­Zukunft bestehen zu können. Mehr...