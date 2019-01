Seit drei Jahren betrage der jährliche Logiernächtezuwachs stets über 10 Prozent. Im letzten Jahr stiegen die Übernachtungen sowohl in den Ferienwohnungen als auch in den Hotels. 87 Prozent der Logiernächte stammen von den Hotels, 13 Prozent von Ferienwohnungen/Airbnb. «Der Zuwachs ist insbesondere auf die getätigten Investitionen der Spiezer Hoteliers in den vergangenen Jahren zurückzuführen, welche nicht nur in die Erhöhung der Bettenkapazität, sondern auch in den Wellness- und Seminarbereich investiert haben. Dies zahlt sich nun aus», heisst es in der Mitteilung.

«Dass die Gäste die zusätzlichen Hotelbetten nun füllen, verdanken die Leistungsträger einem breiten und innovativen Spiezer Angebotsportfolio sowie der landschaftlichen Schönheit. Begünstigt wurde die erfreuliche Entwicklung auch vom schönen Sommer.» Die nach Ländern sortierte Rangliste mit den Hotelgästen führen nach wie vor die Schweizer Gäste mit einem Anteil von 57,4 Prozent deutlich an, gefolgt von China (9,8 Prozent), Deutschland (7 Prozent), UK (2,3 Prozent) und Saudiarabien (2,2 Prozent). (pd)